Leden Aardenburg akkoord met stap naar zaterdagvoetbal

Aardenburg is daarmee de derde Zeeuws-Vlaamse club die dit seizoen heeft besloten om over te stappen naar het zaterdagvoetbal. Eerder dit seizoen kozen de leden van derdeklasser Terneuzen en vierdeklasser Oostburg er ook voor om volgend seizoen in het zaterdagvoetbal uit te komen. Bij Corn Boys in Sas van Gent spreken de leden zich binnenkort uit over een bestuursvoorstel om het zondagvoetbal te verlaten.