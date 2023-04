Kinderen van Op Dreef in Aardenburg zamelen zo veel afval in dat ze E-Waste Race winnen

Aan de E-Waste Race van Race Against Waste uit Eindhoven namen in Zeeuws-Vlaanderen tien basisscholen deel. Er werden maar liefst 31.941 stukken oude elektronica ingezameld. Bij groep acht van Op Dreef in Aardenburg stokte de teller pas bij ruim 4600. De containers waren al snel vol, de negentien kinderen hadden familie, buren en vrienden geactiveerd. ,,Iedereen was ermee bezig”, aldus juf Esther. ,,Ze hebben al het mogelijke gedaan om spullen in te zamelen. Er is een prachtige video gemaakt, ze hebben de media benaderd en er is een website. De rommel lag hier op het laatst overal.”