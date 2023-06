Jongens van obs De Zeemeeuw in Breskens spelen landelijke schoolvoetbalfinale: ‘Ooit wil ik voetballen voor Real Madrid’

Of ze het al een beetje gevierd hebben? Natúúrlijk! ,,De beker van de halve finale hebben we al op school laten zien. We hebben twee uur lang langs alle klassen gelopen", zegt Mees Brouwer (10). Hij is een van de twaalf spelers die vorige week in Eindhoven schoolvoetbalkampioen werden van het district Zuid. Op vrijdag 23 juni mogen ze de grote finale spelen, op het KNVB-complex in Zeist. Een droom die uitkomt, al hebben de jongens stiekem nog veel grotere plannen. ,,Ooit wil ik bij Real Madrid spelen.”