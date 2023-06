Jochem Kerckhaert uit Schoondijke verrast op NK vooral de buitenwacht; ‘Ik had al het plan om in de top 10 te rijden’

Het peloton was zo’n 30 kilometer op gang toen de vlucht van de dag tot stand kwam. Jochem Kerckhaert, rijdend voor het bescheiden BEAT Cycling, draaide doodleuk enkele uren rond met de wereldtoppers Robert Gesink en Olav Kooij. En later op de dag zag hij Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle aan zijn zijde. ,,Het is mooi dat ik me als continentale renner zo van voren heb kunnen laten zien”, reageerde hij. ,,Maar voor mij was het niet zo’n grote verrassing als voor de buitenwacht. Ik voelde me goed en had van tevoren al gezegd dat ik in de top 10 wilde rijden.”