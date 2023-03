Jan (66) en Liesbeth (67): ‘We vertrekken naar Portugal en we zoeken er niks, want we zijn niets kwijt’

VROUWENVOETBAL Voetbal­sters IJzendijke hebben nederlaag aan zichzelf te wijten

De voetbalsters van IJzendijke haalden zaterdag niet hun gewenste niveau. In en tegen Sleeuwijk gingen de Zeeuws-Vlamingen in de eerste klasse met 2-1 onderuit. Een nederlaag die de ploeg van Bjorn Boonman volledig aan zichzelf had te wijten.