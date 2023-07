Ingrediënten voor pannenkoeken fiets je rondom Nieuwvliet zo bij elkaar: ‘Zo promoten we streekproducten’

Een gemêleerd gezelschap staat vandaag op de pedalen. De een met een koersfiets of mountainbike, de ander bestuurt een elektrische tweewieler of caféfiets. ,,Het is maar een ritje van veertien kilometer, dus het maakt niet uit op wat voor fiets je zit. Dit rondje kun je perfect met het hele gezin maken", zegt Marcin Beaufort. De Cadzandse chef-kok in ruste is tegenwoordig culinair adviseur en oprichter van Foodregio West-Zeeuws-Vlaanderen, een project waarmee hij streekproducten wil promoten.