Hut zit niemand in de weg, maar moet van Sluis snel de boom uit

De boom in Schoondijke waarin hun luxe, ruime hut is gebouwd, is geen treurwilg. Maar Jayden en Levi treuren wel sinds ‘iemand van de gemeente’ bij vader Dees aan de deur kwam om te zeggen dat de hut vrijdag 18 augustus uit de boom moet zijn. Als het houten verblijf dan niet is afgebroken, laat de gemeente Sluis het doen. En de rekening voor dat karwei belandt dan op de mat bij Gerrit Dees. De boom staat op grond van de gemeente en als er iemand uit de hut valt, kan Sluis daarvoor aansprakelijk worden gesteld, is de huttenbouwers te verstaan gegeven. ,,Ik bouw al zes, zeven jaar hutten. Er is nog nooit wat gebeurd en niemand heeft er ooit last van gehad”, zegt Jayden. Maar rond de middag ontmantelt hij de hut samen met Levi toch maar.