Heldere tot licht bewolkte dag in Sluis

Bloesem van de meidoorn plukken is flink aanpoten: ‘De blaadjes wegen bijna niks, dus een kilo duurt wel even’

Het sneeuwt in Groede. Bij biologische plantenteler Biosfeer is de oogst van meidoornbloesem in volle gang. Witte bloemblaadjes dwarrelen naar beneden, maar gelukkig weet de op een trap balancerende medewerker Roos Maes het gros in de plukbak te mikken. ,,Je moet wel handschoenen aan, want aan de doorns kun je je handen openhalen.”