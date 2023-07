Gezin uit Breskens middenin noodweer op Italiaanse camping: ‘Hagelstenen als tennisballen. Alsof we werden gebombardeerd’

De Bressiaanse en haar gezin verblijven sinds zaterdag op Campeggio del Garda in het pittoreske Peschiera del Garda. ,,Prachtig weer bij aankomst en de tijd erna. Maar gisteravond sloeg het weer ineens om. Om een uur of elf keken we eerst naar een mooi schouwspel in de donkere lucht. Alsof er steeds foto's met flits werden getrokken. Maar even later barstte een serieus onweer los. Ik hoorde een Italiaan roepen ‘bombardemento’ en ik dacht: ‘ja dat is het, alsof we gebombardeerd worden’.”