Het geheim van het Slijk­straat­je in Groede, misschien wel het meest pittoreske straatje van Zeeland

Met De Platenbar is het Slijkstraatje in Groede weer een bijzondere onderneming rijker. Op zoek naar het geheim van het misschien wel meest pittoreske straatje van Zeeland. ,,Ik wilde per se hier een winkeltje beginnen.”