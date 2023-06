Geen uitbreidingen voor Hotel Noordzee en appartementen De Wielingen

De discussies liepen donderdagavond hoog op tijdens de vergadering in de gemeenteraad. Voor- en tegenstanders boden tegen elkaar op met het wijzen op in het verleden gemaakte afspraken dan wel toezeggingen. De tegenstanders wezen er op dat in diverse visies is vastgelegd dat er geen zeewaartse uitbreiding en hoge gebouwen aan de kust mogen komen. Voorstanders hamerden er op dat de eigenaar van Noordzee, Hotel & Spa al twaalf, dertien jaar bezig is met uitbreidingsplannen. Uiteindelijk stemde de kleinst mogelijke meerderheid tegen wijziging van het bestemmingsplan Noordzee-De Wielingen.