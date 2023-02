Ergernis over hoogbouw in Terneuzen: ‘We zagen de Residentie Veerhaven een steeds arrogantere plek innemen’

Meer hoogbouw na Residentie Veerhaven?

Vooropgesteld: We gunnen iedereen zijn eigen woonomgeving en woongeluk. Onze ‘blik’ op de Residentie Veerhaven is echter anders dan die van de heer Jan Sips, projectadviseur, mededirecteur van Top Development en voormalig VVD gemeenteraadslid van Terneuzen. Als het actieve geheugen ons niet in de steek laat, is de bouwvergunning verstrekt toen Sips raadslid was. Tijdens de bouwfase zagen we de Residentie Veerhaven een steeds arrogantere plek innemen naast de belendende percelen. We begrijpen nu dat dit van tijdelijke aard is en dat we dit gebouw als monument moeten zien van een bekende Terneuzense familie. Sips bereidt ons voor op volgende hoogbouwplannen. Zijn er nog meer families met hart voor de stad?

Henk en Dineke Krutwagen, Terneuzen

Nodeloos lang laten lijden

Wat vreemd dat je je als voorman van de jagers niet hoeft te houden aan de regels voor het vermoorden van dieren. Wel weer typisch dat een rechter hem vrijspreekt. Gevalletje van gedeeld belang, zou ik bijna denken. De regels worden gewoon zo gelezen dat de jagers het gelijk aan hun zijde krijgen. Dit ten koste van de prachtige damherten. Even tussen neus en lippen door wordt er vermeld dat de heer Jeremiasse beschuldigd wordt van het nodeloos lang laten lijden van hert. Onbegrijpelijk wordt daar door de rechter volledig aan voorbij gegaan. Ach het zijn maar herten hè. Bah!

Nettie Zwaan-Schijvens, Burgh-Haamstede

Subsidieer die biologische groenten

Gif eten lijkt mij niet gezond. Op biologische groenten zit minder gif dan op niet-biologische groenten. Biologische groenten kost meer, lees ik in dit artikel. Ik wil dat ook bijstandsmoeders of mensen met een lage uitkering deze kunnen kopen. Waar is de overheid die er voor ons allen is om dit mogelijk te maken bijvoorbeeld door subsidie van deze groente. Of is het toch ieder voor zich en God voor ons allen?

Willem Osterman, huisarts, Vlissingen

Volledig scherm Vier mannen raapten afgelopen zomer in de Oosterschelde bij Kats 2325 kilo oesters. Dat is verboden, toch werd het viertal grotendeels vrijgesproken. © Handhaving Schouwen-Duiveland

Verbaasd over oesteruitspraak

Toen ik voor de Duitse Rijkswaterstaat als landmeter op/langs de rivier Rijn werkzaam was, gold er de regel (wet) ‘in de rivier’ is alles wat aan de rivierkant van de middenwaterlijn is. Of drooggevallen of onder water was (is) niet relevant. Ook de Nederlandse collega’s, met die bij Emmerich nauw samengewerkt werd, hanteerden deze regel. Dus ben ik erg verbaasd over de uitspraak van deze rechter, waarin oesterrapers werden vrijgesproken, die bepaalt dat ‘droog = niet ín het natuurgebied Oosterschelde’. Ook hier hebben gebieden langs het water, dat een natuurlijke wissel van het waterpeil kent, een vastgelegde grens, of niet? Of dat gebied nu onder water staat, nat of in verband met eb en vloed drooggevallen is: De grens van een natuurgebied is niet afhankelijk van het waterpeil, wél ervan wat opgemeten is en in de kaart ingetekend is. Alstublieft bezwaar gaan indienen!

Verena Blessing, Groede

Qatar, doneer eens enkele miljarden

De eindstand van de geldinzamelingsactie voor de slachtoffers van de aardbeving loopt tegen de 100 miljoen euro. Een prachtig bedrag, maar slechts een klein bedrag vergeleken met het bedrag dat de partij van Erdogan verdiend heeft met het in de doofpot stoppen van de strenge bouwregels de laatste jaren. Dat bedrag wordt geschat op circa 2 miljard euro (20 keer onze donaties). De Arabische broederstaat Qatar gaf ruim 200 miljard dollar (2000 keer onze donaties) uit aan het WK voetbal, vooral bedoeld om het slechte imago op te poetsen. In een schatrijke regio waar de miljarden tegen de plinten klotsen zou je wat meer vrijgevigheid verwachten bij zo’n grote ramp, die je broeders treft. Niets is minder waar. Een grote donatie van enkele miljarden zou een gigantische kans zijn om in één keer het imago echt op te poetsen. Ze komen echter niet verder dan het sturen van overbodige huisjes en caravans van het WK. Laat de westerse wereld maar doneren, dan kunnen zij gewoon verder baden in hun luxe, corrupte leventje.

Cor van der Bliek, Kloetinge

Inderdaad een wolf, die egel

Ook ik ben ik een kip kwijtgeraakt aan een egel die genoot van een 4 of 5 sterrenmaaltijd. Wat gastschrijver Hendrik Bosselaar uit Oudelande schrijft is waar. Ik wilde het niet geloven. Zocht het na op internet en men schreef dat egels heel wat kippen aan kunnen. Ik miste ‘s avonds een kip. Tot mijn schrik en verbazing zag ik ‘m uitgestrekt in de vluchthouding liggen. De kraaloogjes van een egel keken me vrolijk aan om zo te bedanken voor dit buitenkansje. Van achteren is de kip gegrepen en op de vlucht is de egel meegesleurd. Totdat... Met een schep heb ik de egel, nee, niet de hersens ingeslagen, maar meegenomen en onderaan de duinen in het bos neergezet. Kortom ik ben net als Bosselaar anders over de egel gaan denken!

Henk Smit, Dishoek

Schokkende uitslag stelling

Geschokt was ik door de uitslag van de stelling op 10 februari, ‘Ik geef gul aan Turkije en Syrië’ (32 procent eens). We hebben net de herdenking van de Watersnoodramp van 1953 achter de rug, waarin toen vanuit heel de wereld gul gegeven werd aan de slachtoffers in Zeeland. Blijkbaar voelt men niet dezelfde betrokkenheid met de mensen in Turkije en Syrië. Ook slachtoffers van ook een natuurramp.

Margriet Rous, Philippine

Vechten voor een vrij Europa

Het schijnt dat we een beetje Oekraïne-moe worden. Zijn we de beelden van de voltreffer op de kraamkliniek nu al vergeten? De lijken van burgers die wekenlang op straat lagen in Boetsja en andere steden, het kapotgeschoten theater in Marioepol met de honderden slachtoffers? De duizenden Oekraïense ouders met kinderen die gedeporteerd werden naar de verste uithoeken van Rusland voor ‘heropvoeding’ en waar niemand ooit nog iets van heeft vernomen? De ordeloze, rovende en verkrachtende primitieve bende die zich het Russische leger noemt dat het geweld voornamelijk richt op burgers en burgerdoelen? Al moet ik met een gieter met koud water in de tuin gaan staan om te douchen, ik geef geen duimbreed toe en ik hoop dat Zelensky snel alle wapens krijgt die hij vraagt want ze vechten daar voor het voortbestaan van Europa zoals we het nu kennen. Vrij.

Rinette van Beurden, Sluis