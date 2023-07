Eindelijk mogen de dansers van Anita Bekers het podium weer eens op: ‘Ontzettend spannend’

De balletschool organiseert één maal per twee jaar een grote dansproductie in het theater met al haar dansers ,,Drie jaar geleden moesten we onze wintershow annuleren”, vertelt Anita Bekers. ,,We hebben verschillende leeftijdsklassen, waaronder een grote groep gevorderde dansers tussen de 20 en 30 jaar. Zij zijn bijna allemaal bij mij begonnen toen ze nog maar 4 jaar waren. Om de twee jaar een voorstelling, het was levenslang de normaalste zaak van de wereld. ‘We willen zo graag weer het podium op’, heb ik de afgelopen jaren vaak gehoord. Zij kunnen niet wachten totdat het 8 juli is. Voor de jongste dansers, de groep die na 2018 is begonnen, zal het de allereerste keer worden op een podium. Ontzettend spannend, want zij weten nog niet wat ze te wachten staat.”