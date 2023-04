Eerst nog even eindexamen en dan feesten in Albufeira!

,,Sporten! Dat doe ik ongeveer vijf keer in de week in de sportschool in Oostburg. Na schooltijd ga ik direct naar de sportschool. Ik ken veel mensen daar en dat maakt het ook gezellig. Voorheen zwom ik veel en was ik lid van de zwemclub. In januari ben ik nog Zeeuws kampioen geworden op de 100 meter vlinderslag. Dat was een mooie afsluiter. Ja, ik ben ermee gestopt. Ik had namelijk veel last van m’n oren en ook de tijden waarop ik kon zwemmen zijn nogal beperkt. Dan besteed ik mijn tijd liever in de sportschool. Daarnaast ga ik graag op stap. Al is het de laatste tijd een beetje saai geworden. Zo vond ik de Groese Duintjes heel leuk, maar dat is gestopt. Heel jammer. We gaan nu vaak naar Breskens; daar zijn wel de meeste uitgaansplaatsen. Dust is er nu ook bijgekomen. Vooral Tunnelvision (techno) dat regelmatig wordt gehouden in Dust, vind ik heel leuk.”