Dit is hoeveel toeristenbelasting je betaalt in de gemeente Sluis

Bodi del Grosso grijpt én houdt de macht tijdens H4A Internatio­naal Beloften Weekend

Bodi del Grosso heeft het H4A Internationaal Beloften Weekend gewonnen. De wielrenner uit Drenthe kreeg zaterdag na de tweede etappe voor het eerst de leiderstrui omgehangen en mocht die later op de dag na de derde en laatste rit ook mee naar huis nemen. Een etappezege zat er voor hem in Zeeuws-Vlaanderen niet in.