Dit is hoeveel taakstraffen er zijn uitgedeeld in het arrondissement Zeeland - West-Brabant

VROUWENVOETBAL Bij IJzendijke is het dit seizoen minder dan ze gewend zijn: ook nederlaag in Amsterdam

In de voorlaatste wedstrijd van het seizoen hebben de voetbalsters van IJzendijke in de eerste klasse met 3-0 verloren bij Wartburgia 2. De Zeeuws-Vlamingen waren in Amsterdam voetballend beter, maar zoals wel vaker dit seizoen was het geluk niet aan de zijde van IJzendijke.