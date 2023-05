Dempen ‘Pinoput’ Oostburg stuit op onbegrip; ‘Moeten de kinderen soms ziektes oplopen?’

Ruim twintig jaar later heeft de Pinoput zijn beste tijd gehad. Het schortte nogal aan onderhoud, waardoor de bak is gaan lekken. Printplaten van de speelelementen bleken ook stuk. Reparatiekosten: 250.000 euro. De gemeente Sluis koos er daarom voor, op aanraden van de Stadsraad en ondernemersvereniging Business Collectief Eenhoornstad, de put te dempen en aan te kleden met groen. Het is nu dus één grote plantenbak en veel bewoners vinden het maar niks. ,,Zo jammer! Het lijkt wel een begraafplaats!” Anderen vinden het prima dat de Pinoput dicht is. ,,Het water was zó vies, vol zwefvuil en honden speelden er ook in. Moeten de kinderen soms ziektes oplopen?”