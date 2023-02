De rennende dierenarts uit IJzendijke: 's ochtends een kalfje ter wereld helpen, 's middags winnen

Marieke Mullaert uit IJzendijke maakt naam als de rennende dierenarts. Zaterdagmiddag stelde ze in Bruinisse de eindzege in de Zeeuwse crosscompetitie veilig, nadat ze in de ochtenduren nog had meegeholpen om een kalfje geboren te laten worden. ,,Het is af en toe passen en meten”, zegt de verrassing van het winterseizoen.