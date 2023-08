Dader (50) Zeeuwse-Vlaamse zedenzaak pleegt zelfmoord in cel

Met de toekomst van ‘Groede Live!’ zit het voorlopig wel goed

De Belgische tegenhanger van Beste Zangers heet Liefde voor Muziek. In dat programma was in 2021 singer-songwriter Bert Ostyn een van de smaakmakers. Volgend weekend komt hij met (een deel van) zijn band Absynthe Minded naar Groede voor een bijzonder concert.