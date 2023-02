Coach Severine stuurt zichzelf en haar cliënten de wei in: ‘Alleen bij paarden kan ik mijn hoofd leegmaken’

De plek waar Severine samen met haar - uit Goes afkomstige - man, hun zoontje van anderhalf, vier paarden en een pony woont heeft iets magisch. Tweeënhalve hectare groen begrensd door dijken in de Van Dunnépolder ten zuiden van Biervliet. Midden op het erf staat het vernieuwbouwde voormalige koetshuis. Door de grote ramen kijk je op de paarden en ver daar voorbij, de weilanden in.

Ze groeide op in een heel andere omgeving, in de buurt van Brussel. Een onveilige jeugd, met een alcoholistische vader die overleed toen Severine zeventien was. Haar stiefvader was niet veel anders. Als pubermeisje werd ze verkracht en misbruikt door een vriend van de familie. ,,Een mooi pakketje is het”, zegt ze ogenschijnlijk luchtig. ,,Mijn jeugd leverde me een complex post-traumatische stress-stoornis op.”