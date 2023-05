Brand verwoest schuur bij Nieuwvliet

Cora hielp Roman aan een nieuw leven in Middelburg: ‘In Oekraïne zou ik sterven aan het front’

Toen Roman vijf maanden geleden met zijn orkest op de bus naar Spanje stapte, greep hij zijn kans om de oorlog in Oekraïne te ontvluchten. Via Breskens kwam hij in Middelburg, waar hij in de watten wordt gelegd met dank aan één vrouw: Cora Dellebeke.