Bijrijder gooit drugs uit auto tijdens politie-achtervolging in Sluis

Vier weken verhuur aan toeristen? Sluise verhuur­ders zien er niets in: ‘Kosten hoger dan de opbrengst’

,,Als we maar 28 dagen per jaar mogen verhuren, zijn de kosten hoger dan de opbrengst.” Het beperken van toeristische verhuur in Sluis valt niet bij iedereen in goede aarde. Verhuurders voelen zich gepiepeld. Toch wil de gemeente het plan doorzetten.

10 februari