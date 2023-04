Bij het gloednieuwe snellaadstation langs de N61 in Biervliet kun je even ontladen tijdens het opladen

OM wil tonnen zien van Zeeuws-Vlaam­se drugsdea­lers

De zaak tegen de 29-jarige R. de C. uit Sluiskil moet nog door het gerechtshof in Den Bosch worden behandeld, maar het Openbaar Ministerie in Middelburg heeft op voorhand alvast duidelijk gemaakt dat hij zal worden ‘geplukt’ voor een flink bedrag. Op de kop af 454.753 euro en 21 cent.