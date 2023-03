Auto over de kop bij Cadzand, één ernstig gewonde

Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek dat er een personenauto via een aantal bomen en de berm over de kop was geslagen en op het dak tot stilstand was gekomen. De brandweerlieden van Sluis en Oostburg hebben het slachtoffer uit zijn benarde situatie bevrijd. De toegesnelde medici hebben zich over het slachtoffer ontfermd. De traumahelikopter steeg omstreeks 18.00 uur weer op. De Ringdijk Noord II is afgesloten voor verkeer.