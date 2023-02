Appartementengebouwen en horeca urenlang ontruimd vanwege gaslek in Cadzand, tientallen mensen opgevangen in sporthal

Mensen werden zo lang opgevangen in de sporthal. Vanwege de voorjaarsvakantie zijn de appartementen goed bezet. De gebouwen tellen in totaal 138 appartementen. Eric Dobbels, Caroline van Poucke en Geert Viaene zaten op hun gemak in de sporthal, samen met nog tientallen anderen. Ze wachtten op wat komen ging, maar van een paniekerige sfeer was geen sprake. Dobbels, 86 jaar en in zijn werkzame leven adviseur gevaarlijke stoffen, is de enige vaste bewoner van het zes appartementen tellende Duinhof, de andere twee zijn er toevallig voor wat onderhoud. De drie zijn niet echt geschrokken. ,,Het brandalarm ging af, maar dat gebeurt wel vaker”, zei Dobbels. ,,Toen hoorden we dat we toch even weg moesten.” Bang dat de boel de lucht in gaat was hij niet. ,,We blijven rustig afwachten.”