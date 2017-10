Zwoele Jennifer poseert topless en Georgina geeft haar poes de schuld

Olcay's verleidingen

Fashionista en presentatrice Olcay Gulsen doet een poging om via Weightwatchers wat irritante kilo's kwijt te raken. Dat lukt, maar er blijven in haar geval altijd verleidingen op de loer liggen zoals speculaas en pepernoten. ,,Ik kan er vanaf blijven en als ik trek krijg dan mag dat gewoon'', aldus de Supertrash-baas.

That time of the year...speculaas, pepernoten...maar lukt eigenlijk heel goed er vanaf te blijven...én, als ik er écht zin heb, dan mag dat gewoon #portioncontrol 💪🏼 #newhealthyme @weightwatchersnld Een foto die is geplaatst door Olcay Gulsen (@superolcay) op 20 Oct 2017 om 2:45 PDT

Zo luncht Nicolette

Nicolette Kluijver en haar in 2014 geboren tweeling Jesse en Ana-Sofia zijn vandaag eens goed gaan lunchen met krokante kaasknabbels en grote glazen jus d'orange. En dat al dan niet memorabele gezinsmoment werd natuurlijk ook nog vastgelegd voor het nageslacht.

That time of the year...speculaas, pepernoten...maar lukt eigenlijk heel goed er vanaf te blijven...én, als ik er écht zin heb, dan mag dat gewoon #portioncontrol 💪🏼 #newhealthyme @weightwatchersnld Een foto die is geplaatst door Olcay Gulsen (@superolcay) op 20 Oct 2017 om 2:45 PDT

Jennifer uit de kleren

Actrice Jennifer Hoffman is dik tevreden met het eindresultaat van een fotoshoot voor glossy Esquire. Speciaal voor het blad - en natuurlijk de lezers - poseerde de blondine topless. Hoffman, die alles netjes bedekt houdt, geeft alvast een zwoel voorproefje van haar gekronkel voor de camera.

Esquire. 🙋🏼@pietervanloonstyling @bianchifabria @daviddijkhoff @esquirenl #photoshoot #✌🏼 Een foto die is geplaatst door Jennifer Hoffman (@jennifermaryhoffman) op 20 Oct 2017 om 1:13 PDT

John gaat de fout in

Presentator John Williams presenteert het tv-programma De Slechtste Chauffeur van Nederland, maar zelf maakt hij ook wel eens een flinke fout op het asfalt. Tijdens de opnamen zwaaide hij zo hard met een Formule 1-finishvlag dat hij het snoer uit een microfoonhengel sloeg.

#eentaak #dscvn Een foto die is geplaatst door John Williams (@johnwilliamsnl) op 20 Oct 2017 om 1:34 PDT

Sanne heeft een kater

Miss Montreal, oftewel Sanne Hans, geeft het eerlijk toe. Ze dronk gisteren net iets te veel en dat leidde vanmorgen tot een 'lichtelijke kater' die ze vakkundig elimineerde met twee reusachtige glazen water inclusief schijfje citroen en een stevig ontbijt.

Líchtelijke kater. Gisteren cheatday 😁 Ik kan niet meer tegen wijn Haha! Nu lekker ontbijten en dan repeteren! Een foto die is geplaatst door Miss Montreal (@missmontreal_) op 20 Oct 2017 om 0:48 PDT

Georgina's strijkdrama

Georgina Verbaan heeft eindelijk ontdekt waarom er altijd kattenharen op haar kleding zitten. Omdat haar poes of kater de strijkplank, met daarop schone was, heeft gebombardeerd tot mand.

'Waarom zitten er allemaal haren op mijn schone kleren?' 'Op schone kleren? Geen idee. O, wacht eens even..' Een foto die is geplaatst door Georgina Verbaan (@gverbaan) op 20 Oct 2017 om 4:46 PDT

Carlo is blij

Carlo Boszhard en zijn vriend Herald zijn erg in hun nopjes met de fraaie kijkcijfers die de nieuwe RTL-quiz Een Goed Stel Hersens gisteren trok: 835.000 belangstellenden. Dat resultaat vierden de twee met een kop koffie in het ochtendzonnetje. Carlo presenteert de show samen met Nicolette Kluijver die gisteren, volgens eigen zeggen, door een flinke verkoudheid klonk als sekslijnmeisje.

Met fijne cijfers en een kop koffie in de zon. #eengoedstelhersens #genieten #koffie Een foto die is geplaatst door Carlo Boszhard (@carloboszhard) op 20 Oct 2017 om 1:40 PDT

Sylvie staat weer eens voor spiegel

Sylvie Meis gooide maar weer eens een sportief kiekje op Instagram: een zogenoemde spiegelselfie waarop te zien is hoe ze in een modern fitness-outfitje tussen allerlei sporttoestellen staat. Volgens strakke Sylvie heeft ze ook nog tijd gevonden om wat te trainen. Want: 'back on track'.

After Indulgence comes reality #backontrack 💪🏼😅 Happy Friday guys! 💙😘 Een foto die is geplaatst door Sylvie Meis Official Account (@1misssmeis) op 20 Oct 2017 om 3:43 PDT

Beertje maakt reclame

Ook oud-presentatrice Beertje van Beers nam plaats voor de spiegel in de slaapkamer. En omdat ze het licht zo verschrikkelijk mooi vond maakte ze toch maar een selfie. De ware reden wordt duidelijk in het bijschrift waarin de naam van de internationaal doorgebroken lingerieontwerpster Marlies Dekkers wordt vermeld. En natuurlijk draagt Van Beers een setje van haar.

Le Mépris-lighting in my room & my fave denim lingerie: how could I NOT take a selfie? Sweet dreams 💋#marliesdekkers #calamityjane Een foto die is geplaatst door Beertje van Beers (@beertjevanbeers) op 19 Oct 2017 om 12:48 PDT

Koffie tussen benen Tatjana

Tatjana Simic deed iets waar veel andere BN'ers zo langzamerhand van gruwelen: vanaf een strandstoel een foto maken van je eigen benen. Maar Kees uit Flodder, die tegenwoordig in Monaco en op Hawaii woont met haar vriend Lex, doet het lekker toch. Maar dan net iets anders. In haar geval zijn niet haar benen het hoofdonderwerp, maar een dampende kop cappuccino. De foto is overigens niet in het Zuid-Franse belastingparadijsje of elders genomen, maar in Singapore.

Een foto die is geplaatst door null (@tatjanasimic_official_account) op 20 Oct 2017 om 0:46 PDT

Dex krijgt een vriendenbed

Dex, het zoontje van Xander de Buisonjé en zijn vrouw Sophie, heeft vandaag bij Ikea een nieuw bed mogen uitzoeken. In dit geval een ledikant met onderin een tweede bed voor vriendjes die komen slapen. De jongen is zo te zien erg blij met zijn innovatieve Zweedse slaapmeubel.

Je begrijpt dat er natuurlijk een bed moet komen, zodat er ook vriendjes kunnen blijven slapen 😉 #ikeaiszogeknogniet Een foto die is geplaatst door Xander de Buisonjé (@xdebuisonje) op 20 Oct 2017 om 4:17 PDT

Gordon deelt flauwe grap

Gordon kwam niet meer bij van het lachen toen hij een wel heel erg flauwe fotomontage vond waarin een flesje smaakversterker en een flacon badschuim met elkaar communiceren. Het plaatje kreeg in korte tijd maar liefst 950 likes. Dus kennelijk is het leuk.

Hahhahhahahahhahhh Een foto die is geplaatst door gordonheuckeroth (@gordonheuckeroth) op 19 Oct 2017 om 11:52 PDT

Jochem houdt even zijn mond

Cabaretier Jochem Myjer was gisteren als paranimf (begeleider) en in strak pak aanwezig bij de promotie van zijn goede vriend Onno Blom. ,,Drie kwartier stil zitten en niet praten. Is een persoonlijk record. En geoefend op mijn serieuze blik'', aldus Myjer.