Zwetende Wendy gaat stuk en Bibian is een bikkel

‘Sluikre­cla­me bij vloggers als Anna Nooshin en Jamie Li’

8:21 Populaire vloggers en influencers lappen op uitgebreide schaal de regels voor reclame aan hun laars. Vaak vermelden ze niet of onduidelijk of ze geld of gratis producten krijgen voor hun internetfilmpjes over hun dagelijks leven, terwijl de Reclame Code Social Media & Influencer Marketing dat wel voorschrijft.