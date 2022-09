Zwemkampioenen Ranomi Kromowidjojo en Ferry Weertman getrouwd: ‘Onvergetelijke dag’

Kromowidjojo en Weertman zijn sinds 2015 samen. Ze leerden elkaar twee jaar eerder kennen tijdens het wereldkampioenschap in Barcelona en kwamen elkaar weer tegen tijdens een trainingskamp in Belek. ,,Ik had toen een iets minder zwaar programma. Kon ik in training gelijk met de zwembad-groep stoppen. Toen hebben we meer gepraat dan normaal. En toen kwamen we erachter dat we elkaar best leuk vonden”, vertelde Weertman vorig jaar in een interview aan de Volkskrant.