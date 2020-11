Zweedse prins Carl Philip en zijn vrouw Sofia testen positief op corona

The Queen’s Gam­bit-actrice hint op tweede seizoen, maar kan dat wel?

24 november Recente uitspraken van actrice Anya Taylor-Joy (24) doen fans vermoeden dat er misschien wel een tweede seizoen van de populaire Netflix-reeks The Queen’s Gambit komt. ,,Als ik één ding geleerd heb in deze industrie is dat je nooit ‘nooit' mag zeggen. Ik zou zéker willen terugkomen voor een nieuw seizoen!” Het is alleen niet duidelijk of Netflix daar ook op in zal gaan.