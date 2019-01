Zwarte, homoseksuele acteur uit Empire mishandeld in Chicago

Smollett, die in Chicago is voor opnames van de televisieserie Empire, kreeg in de nacht van maandag op dinsdag op straat beledigingen naar zijn hoofd met betrekking tot het feit dat hij zwart en homoseksueel is. Daarna werd hij geslagen, goten de twee aanvallers een onbekende chemische substantie over hem heen en bond één van hen een touw om zijn nek. Smollett werd vervolgens door het tweetal achtergelaten. Hij wist op eigen kracht een ziekenhuis te bereiken, waar hij werd behandeld. Hij maakt het naar omstandigheden goed, aldus de politie.

CNN-journalist Don Lemon sprak in het ziekenhuis met Smollett, die zegt dat hij zichzelf heeft getracht te verdedigen. Hij is boos en aangeslagen, aldus CNN. De doet onderzoek in de buurt waar de mishandeling plaatsvond en is op zoek naar ooggetuigen.

Smollett maakte in 2015 bekend dat hij homoseksueel is. In datzelfde jaar verwierf hij nationale bekendheid met zijn rol in Empire, een serie die in de VS wordt uitgezonden door zender Fox. Hij speelt in die serie de homoseksuele zoon van een platenbaas. Hij is veelvuldig te horen in liedjes die speciaal voor Empire zijn geschreven, en bracht daarnaast vorig jaar een eigen album uit. Smollett zet zich regelmatig in voor lhbt-rechten. Hij doneerde onder meer een deel van zijn albumopbrengsten aan Human Rights Campaign en een deel van de opbrengsten van zijn tournee aan het Black AIDS Institute. Smollett's ouders zijn allebei burgerrechtenactivist.