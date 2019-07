Zwangere Yentl en de Boer: Geen zijige mama’s op het podium

Het was feest vier maanden geleden in Amsterdam-West. Een week nadat Yentl Schieman (33) in verwachting bleek te zijn, wachtte een paar straten verderop haar artistieke partner Christine de Boer (36) dezelfde blijde boodschap.



Yentl en de Boer, de cabaretières die zoveel absurdisme en indrukwekkende liedjes in hun voorstellingen stoppen, nemen een jaar pauze om zich te richten op het aanstaande moederschap. De voorstelling Lacrimosa, Latijn voor tranendal en de derde show van het duo, schuift nu twaalf maanden op.



Natuurlijk was er in de week tussen beide heugelijke gebeurtenissen vanzelfsprekend sprake van een lichte verwarring.



Yentl: ,,Ik voelde me een beetje een spelbreker, we waren al aan het schrijven aan ons nieuwe programma en dat kon opeens niet doorgaan.”



Christine: ,,Ik vond het geweldig voor Yentl, maar het betekende voor mij dat ik het hele komende jaar werkloos zou zijn en een nieuw plan moest bedenken. Toch heb ik geen seconde gedacht: hoe nu verder? Sterker: het was ook wel een bevrijdende gedachte. Weet je hoe benauwend het soms is dat je theatervoorstelling al twee jaar van tevoren wordt aangekondigd. Dat de hele tournee is gepland, de premièredatum vaststaat…”