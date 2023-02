Zwangere Rihanna maakt bij Super Bowl comeback op grote hoogte

Terwijl de Kansas City Chiefs en Philadelphia Eagles de kleedkamer opzochten bij een stand van 14-24, gaf de 34-jarige zangeres, gekleed in een rode jumpsuit, een wervelende show weg, dansend op een doorzichtig zwevend platform, tientallen meters boven het veld.

Terwijl ze langzaam afdaalde richting het veld, vuurde ze in hoog tempo hits op het publiek af als: ‘Where Have You Been’, ‘Only Girl’, ‘Bitch Better Have My Money’, ‘We Found Love’, ‘Rude Boy’, ‘Work’ en ‘Diamonds’. Het was volgens de zangeres uit Barbados moeilijk om ‘17 jaar aan werk’ in een optreden van 13 minuten ‘te proppen’. Maar ze zei vooraf dat het toch aardig was gelukt.

In tegenstelling tot andere jaren was er geen verrassingsoptreden en ontbraken kostuum- en decorwisselingen. Daardoor kreeg de show, ondanks de vele, in wit gehulde dansers die Rihanna omringden, een ingetogen karakter. Direct na de show gonsde het daarom al van de geruchten dat ze, negen maanden na de geboorte van haar zoontje, opnieuw zwanger zou zijn.

Moeder

Dat is inmiddels door een woordvoerder bevestigd. Rihanna zei voorafgaande aan de show wel dat ze had getwijfeld of ze het optreden wel moest doen, aangezien ze vorig jaar moeder is geworden, maar ze repte met geen woord over haar nieuwe zwangerschap. ,,De vraag of ik de halftimeshow wilde geven kwam drie maanden na mijn bevalling”, vertelde de zangeres. ,,Ik dacht nog bij mijzelf: is dit wel het goede moment om zulke grote beslissingen te nemen? Maar achteraf gezien was het perfect. Dat ik nu een moeder ben, heeft mij denk ik juist de kracht gegeven om deze uitdaging aan te gaan.”

Voorafgaand aan de show wenste onder anderen collega Shakira haar succes. Shakira en Jennifer Lopez hadden in 2020 de taak om de halftime show te verzorgen. De meest bekeken halftime show ooit staat overigens op naam van Katy Perry. In februari 2015 stemden 118,5 miljoen mensen hun tv af op de Roar-zangeres, sindsdien lukte het geen andere artiest om meer kijkers te trekken.

Volledig scherm © USA TODAY Sports

Volledig scherm © USA TODAY Sports