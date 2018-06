Zwangere Pippa: Ik ben niet zo misselijk als mijn zus

Haar zus Kate had bij de zwangerschappen van prinsjes George en Louis en prinses Charlotte, zo'n last van ochtendmisselijkheid dat ze niet kon werken en zelfs opgenomen moest worden in het ziekenhuis.

Dat prins William en zijn vrouw Kate oom en tante worden, bevestigt Pippa nu voor het eerst in haar column voor Waitrose Kitchen Magazine . Al langer wisten Britse media zeker dat de 34-jarige Pippa zwanger is. Pippa trouwde in mei vorig jaar in Englefield met bankier James Matthews.

In haar column schrijft Pippa verder dat ze tijdens haar eerste trimester fanatiek is blijven sporten. Afhankelijk van hoeveel energie ze had, bezocht ze drie tot vier keer per week de sportschool voor trainingssessies van 45 minuten. ,,Ik heb in de sportschool alleen mijn buikspieren ontzien'', schrijft Middleton. Ze wisselde af met yoga en pilates. Op dagen dat ze niet naar de gym ging, ging ze fietsen of wandelen met gewichtjes om het uitdagender te maken. Hardlopen laat ze even voor wat het is, om haar gewrichten niet teveel te belasten. ,,De frisse buitenlucht voelde beter dan ooit om mijn hoofd leeg te maken en mijn lichaam actief te houden.''