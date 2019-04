Zwangere Hilaria Baldwin: Kans op een miskraam is groot

Ozzy Osbourne blaast complete tour af

19:03 Ozzy Osbourne treedt dit jaar niet meer op. De zeventigjarige rocker heeft zijn complete tournee door Noord-Amerika uitgesteld na een val in zijn huis in Los Angeles. Door de val heeft hij weer last van letsel dat hij in 2003 opliep na een ongeluk met een quad. De komende periode moet Ozzy revalideren.