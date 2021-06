Zwaar Verliefd 2: Ook Barbara Sloesen en Jim Bakkum kunnen echt veel meer

Nieuwsuur winnaar Zilveren Nipkow­schijf 2021

19:28 Het programma Nieuwsuur is de winnaar van de Zilveren Nipkowschijf. De actualiteitenrubriek van NOS en NTR werd geroemd als een programma dat dagelijks met liefde verantwoordelijkheid neemt voor het controleren van de macht en het faciliteren van het publieke debat in Nederland. De reeks lijsttrekkersinterviews bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen was daar volgens de jury een uitgelezen voorbeeld van. De uitreiking vond plaats in het Ketelhuis in Amsterdam.