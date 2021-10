Zus overleden cameravrouw Halyna Hutchins: ze was mijn rolmodel

Vader overleden camera­vrouw neemt Alec Baldwin niets kwalijk

11:01 Anatoly Androsovych, de vader van de cameravrouw die overleed nadat Alec Baldwin een pistool had afgevuurd op een filmset, neemt de acteur het ongeluk niet kwalijk. De man vindt dat haar dood niet de schuld is van Baldwin, die niet wist dat het wapen geladen was.