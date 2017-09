Zus Fajah Lourens 'omarmt' pijn na overlijden baby Elfin

Shanti werd in de zomer van 2016 opgeschrikt door het bericht dat haar ex, met wie ze twee jaar samen was, Elfin uit het raam had gegooid. ,,Hij sprong daarna zelf. Hij had niet eens de liefde voor hem om hem vast te houden tijdens de sprong'', verklaarde fitnessgoeroe Fajah kort daarna. Haar achtjarige zoon Shai was getuige van de gruwelijke gebeurtenis.



Volgens Shanti had haar ex twee gezichten, die van het kwaad en die van spijt. Om haar boek Elfin te schrijven moest er een knop om. ,,Ik moest terug naar de herinnering en niet nadenken, maar doen'', legde ze gisteravond uit in RTL Late Night.



,,Ik schreef het misschien ook wel uit kwaadheid. Zo van: hij krijgt mij hier niet onder'', aldus Shanti. ,,Dat was wat hij wilde, ik vond daar kracht in om door te gaan. Ook voor Elfin en voor Maria (haar ex-schoonmoeder die ook bij het drama omkwam, red.). Dus voor drie mensen. En daarin de keuze om bij mezelf te blijven en naar binnen te gaan. Daar hoort pijn bij. Dat accepteren, want er is niets meer aan de situatie te veranderen. Ik móet het wel accepteren, ook al blijft het bizar en gestoord.''