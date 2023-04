Zoontje Wolter is weer herstellende na ongeluk en Karin is opnieuw oma geworden

Met video's The Voi­ce-ster Demi raakte ‘helemaal van het padje’, na noodkreet vader ziet haar leven er nu anders uit

Zangeres Demi van Wijngaarden (24), bekend van The Voice Kids en The Voice of Holland, is na haar twee deelnames ‘volledig van het padje’ geraakt. Ze vond dat ze een deel van haar jeugd had gemist en zat een groot deel van de week aan de bar met drank. Mede dankzij haar vader ziet Demi’s leven er nu heel anders uit.