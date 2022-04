Zoon van overleden John Lennon brengt voor het eerst zijn vaders wereldhit ‘Imagine’

Will Smith tien jaar lang niet meer welkom bij Oscars na klap aan Chris Rock

Acteur Will Smith is de komende tien jaar niet meer welkom bij de uitreiking van de Oscars of enig ander evenement van de organisatie achter de filmprijzen. De klap van Smith aan comedian Chris Rock was ‘onacceptabel en schadelijk gedrag’, aldus het bestuur van de Academy vanavond. Will Smith ‘accepteert en respecteert’ het besluit.

8 april