Zoon van Michael Jackson geeft zeldzaam interview: ‘Wij hebben geen slechte jeugd gehad’

Prince Jackson, de 24-jarige zoon van overleden popicoon Michael Jackson, heeft voor het eerst in jaren een interview gegeven. Hij had het onder andere over zijn jeugd met zijn vader en het feit dat hij hem nog steeds heel erg mist.

Prince is de oudste zoon van Michael. Hij heeft nog een jongere zus Paris (22) en een broer, Blanket (19). ,,Als kind begreep ik niet waarom mensen zo onder de indruk waren van mijn pa”, legt hij uit in de YouTube-talkshow The Mix. ,,Mensen volgden ons overal en probeerden hem aan te raken. De eerste keer dat ik besefte hoe beroemd hij was, was toen ik hem buiten zag optreden. Een zee van mensen kwam toen kijken, ze bleven maar komen. Sommige toeschouwers vielen flauw toen ze hem zagen. Ik snapte dat niet en vroeg hem er achteraf naar: ‘Pa, waarom vallen mensen flauw als ze jou zien? Ik zie jou elke dag, daar is niets bijzonders aan, toch?’”

Bovendien had hij het over zijn naam, die eigenlijk Michael Joseph Jackson Jr. is. ,,Ik gebruik Prince of Mike in het dagelijkse leven”, knikt hij. ,,Vooral voor de anonimiteit, dat kun je je wel inbeelden. Wanneer de aanwezigheid van leerlingen op school werden opgenoemd om de aanwezigheid te checken, wil je niet ‘Michael Jackson’ zijn. Tegenwoordig gebruik ik het liefst ‘Mike’, omdat die naam de minste aandacht trekt. Ik ben er natuurlijk ook trots op dat ik de naam van mijn vader heb, dat is iets wat ik koester. Maar zo’n naam brengt veel druk met zich mee. Mensen verwachten dat je voldoet aan zijn gouden standaard. En geloof mij, ik ben geen artiest. Ik kan niet zingen en ook niet dansen, ook al zijn de meeste mensen in mijn familie echte performers. Ik kan niet eens moonwalken!”

Quote Geloof mij, ik ben geen artiest. Ik kan niet zingen en ook niet dansen. Ik kan niet eens moonwalken Prince Jackson

Groot gemis

Michael Jackson overleed in 2009 aan een overdosis. Hij was 50. ,,Ik mis hem elk jaar meer. Hoe kan het ook anders? Dat was mijn vader. Ik heb veel van hem geleerd”, aldus Prince. ,,En dan vooral dat ik altijd moet blíjven bijleren. Mijn vader zei altijd: ‘Het moment dat je stopt met leren, is het moment dat je begint te sterven.’ Dat ben ik nooit vergeten.”

Prince had het niet over de controverse rond zijn vader, of het feit dat hij beschuldigd wordt van pedofilie. In plaats daarvan focuste hij zich op zijn eigen ervaringen. ,,Eigenlijk hadden wij geen slechte jeugd, hoor”, vervolgde hij. ,,Mijn vader was wereldberoemd, en nu ik volwassen ben, bekijk ik alles vanuit een ander perspectief. Maar destijds waren wij ook gewoon kinderen die groter en ouder werden. Ik ben enorm dankbaar voor de jaren die we met hem hebben gehad.”