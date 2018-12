Zoon Pamela Anderson herenigd met vader Tommy Lee na fikse ruzie

De volgers van de Mötley Crüe-drummer zijn alvast ontroerd. ‘Prachtig! Het leven is te kort, vergiffenis is belangrijk', klinkt het in de commentaren. Of ook: ‘Alle families ruziën wel eens met elkaar. Zo lang je het maar kan goedmaken. Geniet van de korte tijd die je hier samen hebt. Je familie is het belangrijkste dat er is!’



De afgelopen maanden verging het vader en zoon veel minder goed. In maart dit jaar leidde hun vete nog tot een handgemeen bij Tommy thuis. Volgens Tommy viel Brandon hem aan en sloeg hem bewusteloos. Zijn 21-jarige zoon hield altijd vol dat hij handelde uit zelfverdediging, omdat Tommy dronken was en agressief uit de hoek kwam.