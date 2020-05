Zoon Melissa Etheridge op 21-jarige leeftijd overleden aan verslaving pijnstillers

“Vanaf vandaag behoor ik tot de honderdduizenden families die een geliefde verloren aan een verslaving aan opioïden”, aldus Etheridge, die vooral bekend is van de hit ‘Like The Way I Do’ uit 1989. “Mijn zoon Beckett had moeite om zijn verslaving te overwinnen en is er vandaag aan bezweken. Hij zal gemist worden door zijn familie en vrienden, en iedereen die van hem hield. Mijn hart is gebroken.”