Zoon Lionel Richie tekent bij prestigieus modellenbureau

De 24-jarige Miles was eerder dit jaar al eens op de catwalk te zien: in januari liep hij mee in de show van Philipp Plein. Dat lijkt een familietraditie, want zusje Sofia was een jaar eerder te bewonderen in een show van de Duitse mode-ontwerper.

Tot nu toe was Miles de minst bekende van de drie kinderen van de hitzanger. Oudste zus Nicole, uit het huwelijk van zijn pa en eerste vrouw Brenda, was begin deze eeuw vijf seizoenen lang met Paris Hilton te zien in realityserie The Simple Life. Zijn vier jaar jongere zusje Sofia wordt vooral veel gevolgd vanwege haar privéleven: ze had in 2016 iets met Justin Bieber en datet momenteel Scott Disick, de ex van Kourtney Kardashian.