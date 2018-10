Zoon Jean-Claude van Damme krijgt voorwaardelijke straf voor bedreiging

Nicholas van Varenberg hield in 2017 zijn huisgenoot vast onder dwang van een mes. De 22-jarige zoon van Jean-Claude werd op 10 september vorig jaar gearresteerd in zijn woonplaats Tempe in de Amerikaanse staat Arizona. Voorafgaande aan de uitspraak van de rechtbank had hij al schuld bekend.

Uit de rechtbankstukken blijkt dat er beelden zijn van bewakingscamera's. Op de beelden is te zien dat Nicholas tegen een van de muren in het appartementencomplex slaat.