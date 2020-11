Zoon Eddie van Halen brengt eigen nummer uit: ode aan zijn overleden vader

Karakters The Masked Singer Oud & Nieuw-show zijn bekend

14 november Dat het er met de zinderende finale van gisterenavond geen einde komt aan The Masked Singer was al duidelijk. Het mysterieuze zangspektakel van RTL komt eind van het jaar nog even terug, bleek eerder. Vijf vermomde BN’ers zijn te gast in een speciale Oud & Nieuw-show die op 31 december wordt uitgezonden. Welke karakters zij uitbeelden is nu ook duidelijk.