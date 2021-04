Zoon Connie Witteman overgeplaatst naar intensive care

Buren klagen steen en been over extra beveili­gers Vin Diesel

12 april Hoewel Vin Diesel in de Dominicaanse Republiek in een streng bewaakte buurt woont, heeft de acteur zelf ook nog de nodige ‘kleerkasten’ voor zijn deur staan en dat bevalt zijn buren maar niks. Ze klagen steen en been over de extra beveiliging en vinden de maatregelen die Diesel treft ‘absurd’ en ‘overdreven’. Dit meldt TMZ.