Zonder voorkennis zet WandaVision de kijker voor een raadsel

Marco Bakker over dodelijk au­to-ongeluk dat hij veroorzaak­te: ‘Die klap vergeet ik nooit meer’

8:40 Voor het eerst in 23 jaar komt Marco Bakker (82) terug op het dodelijke auto-ongeluk dat hij veroorzaakte in oktober 1997 in de Amsterdam Arena. De bariton reed na een feestavond een 38-jarige vrouw aan die later in het ziekenhuis overleed. ,,Die fatale avond kan ik me nog steeds helder voor de geest halen’’, zegt Bakker in zijn autobiografie die vandaag uitkomt.