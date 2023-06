Zonder iets te hoeven forceren, windt Harry Styles stadion om zijn vinger

Harry Styles - Love on tour Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Johan Cruijff Arena



Als lid van boyband OneDirection, sinds 2015 in een soort slaapstand, was Styles altijd al veel gewend. Sinds hij solo ging, is de verering van vooral tieners en twintigers allerminst afgenomen. De Stylers, zoals zijn fans worden genoemd, laten zich ook zondagavond in de Arena weer duidelijk zien en vooral horen. Hoe later het wordt, hoe harder het gegil en gekrijs.

Hij weet daar wel mee om te gaan. Een duimpje hier, een kushand en knipoog daar en nog een opgestoken hand naar de verst gelegen tribunes; Styles is een showman met charisma. Die wel vooral aankijkt tegen omhoog gestoken telefoontjes die onafgebroken blijven filmen.

Door een treinstoring strandden veel concertgangers gisteren in Amsterdam (video):

Dempende deken

Zijn elfkoppige band, geheel gekleed in geel en blauw (de vier blazers), steekt letterlijk af bij de in voornamelijk roze gestoken voorman. Figuurlijk ook, omdat er een soort dempende deken over lijkt te hangen. Je hebt als aanwezige nooit het gevoel dat de op safe spelende band ‘los’ gaat.

Dan helpt het ook niet mee als gitarist Mitch Rowland bij de incidentele keer dat hij wél mag schitteren, er bij staat alsof hij op maandagochtend de vuilniszak staat te verwisselen. Zijn solo op She is prima, maar helaas nauwelijks te horen in de matig afgestelde geluidsmix. Ook de blazers tijdens Late night talking komen nauwelijks uit boven de basis die de band neerzet.

17.000 harten veroverde

Afgelopen zomer stond Styles met dezelfde tour nog in de Ziggo Dome, waar hij 17.000 harten veroverde door een meisje te helpen uit de kast te komen bij haar vader. Deze keer koos Styles met de Johan Cruijff Arena (drie avonden op rij) een locatie die beter past bij zijn status van superster.

Dat bespelen is de grootste livecharme van Styles, die heel goed beseft voor wie al die voornamelijk tieners en twintigers naar het stadion zijn gekomen. Hij maakt persoonlijk contact, roept emoties op wanneer hij opnieuw een meisje helpt bij haar openlijke coming-out en gebruikt zijn catwalk om alle aanwezigen in de Arena zich gezien en gehoord te laten voelen.

Hitarsenaal

Styles wordt daarin gestut door een inmiddels omvangrijk hitarsenaal. Watermelon sugar, Adore you, Golden en natuurlijk Sign of the times passeren stuk voor stuk in een stadion dat steeds meer op een danszaal begint te lijken.

Zonder iets te hoeven forceren, windt de Brit het stadion om zijn vinger. Bij de toegiften maakt hij het gillende publiek eerst gek, om ze daarna met bijzonder veel moeite weer tot stilte te dirigeren. Maar uiteindelijk luistert wel iedereen naar Harry Styles, die moeiteloos bewijst te groot te zijn voor de Ziggo Dome.

