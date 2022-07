‘Zonder BBC-icoon Sue Baker hebben we geen toernooi’

BN’ers herdenken Peter R. de Vries: ‘Deze dag zal nooit meer hetzelfde zijn’

Het is vandaag precies een jaar geleden dat Peter R. de Vries op de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam werd neergeschoten nadat hij de studio van RTL Boulevard had verlaten. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen. Op sociale media wordt de misdaadverslaggever door familie, vrienden, collega’s en andere bekende Nederlanders herdacht. ‘Hij had nog zoveel mooie dingen met zijn gezin en partner moeten meemaken.’

6 juli