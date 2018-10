Zondag met Lubach-filmpje tegen Orbán gaat viral in Hongarije

Presentator Arjen Lubach besteedde in de uitzending van vorige week zondag aandacht aan de ruzie tussen de EU en Hongarije over alle ondemocratische maatregelen die president Orbán doorvoert. De kwestie werd in het Europees Parlement aangekaart door de Nederlandse politicus Judith Sargentini. Zij wordt sinds zij haar kritische rapport over Hongarije publiceerde doorlopend zwartgemaakt in Hongaarse media. Een van de zaken die Sargentini signaleert, is dat er nog maar weinig Hongaarse media zijn die objectief verslag kunnen doen van Orbán en zijn regering.



In het filmpje weerlegt ZML een aantal claims die Hongaarse media over Sargentini doen. Zo zou zij niet gestudeerd hebben. Zij is echter afgestudeerd op totalitaire regimes in Europa. Verder werden in het Hongaars gesproken filmpje een aantal voorbeelden genoemd van zinloze projecten die Orbán met EU-geld heeft gefinancierd, zoals uitkijktorentjes en een spoorlijn en een voetbalstadion waar niemand gebruik van maakt.



Het is niet de eerste keer dat Lubach en zijn team internationaal aandacht trekken met een filmpje op YouTube. Eerder werden onder meer het introductiefilmpje voor Donald Trump over Nederland en de satirische kijk op de Amerikaanse wapenlobbyclub NRA vele miljoenen keren bekeken. Deze bijdragen werden allebei bekroond met een Lovie Award, de 'Oscars' voor Europese webfilmpjes.